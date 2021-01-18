Алайба ищет «руку Кремля», в то время как Санду молчаливо соглашается с повышением цен на топливо

Критиковать - его стихия. Депутат Дмитрий Алайба продолжает заниматься "разоблачениями" - он узрел в резком подорожании топлива политический маневр, и затребовал у НАРЭ всю статистику по динамике изменений цен на топливо за последние десять лет. Алайба желает проанализировать ее и доказать, что НАРЭ, дескать, является политически зависимым органом. Перед выборами, дескать, снижают цены, а потом резко повышают. Об этом Алайба оповестил общественность на своей странице в Facebook.

Хочется пожелать ему удачи в этом деле, но на самом деле Алайба просто пытается доказать и без того очевидное. И не случайно он взял данные именно за последние десять лет - потому что именно тогда, в эпоху приездов Байдена и "истории успеха Молдовы", а также в период бесконечных выборов (вспомните 2010-2011 год и попытки избрать президента, досрочные выборы в парламент и так далее), власть начала беззастенчиво подминать под себя все возможные институты, заставляя их работать на себя.

В том числе и НАРЭ. Именно тогда в практику и вошли подобные "подачки" перед выборами - сегодня ничего нового не происходит, все новое, как говорится, это хорошо забытое старое.

А премьером в то время был не кто иной как Влад Филат - и в его команду в качестве советника входил и сам Алайба, а также и Майя Санду. Которая, кстати, никоим образом не прокомментировала возмущение простых граждан Молдовы, шокированных резким повышением цен на топливо.

Видимо, подобные проблемы ее не касаются, зато Санду с удовольствием, смакуя подробности, рассказывает о встречах с делегатом ЕС Петером Михалко. А цены на топливо? Да пусть горят синим пламенем, тут Киев, Брюссель - политический туризм!

Автор: Дан Дудка