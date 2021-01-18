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Общество
До 12 градусов тепла: Синоптики сообщили, что на Молдову надвигается аномальное для зимы тепло
18.01.2021

Кажется, Молдова по-настоящему становится страной контрастов. Морозы, пришедшие в Молдову, совсем не радуют: без снега от них ни толку, ни проку. Воскресным утром, например, в стране было до 15 градусов ниже нуля, а ночью и вовсе до 19 градусов мороза. Однако, к вечеру мороз ослабел - в 20.00 за окном всего около нуля градусов. Впрочем, расслабляться рано: в понедельник, 18 января, днем до 7 градусов мороза, а в ночь на вторник и вовсе будет до 13-15 градусов ниже нуля.

Однако, уже во вторник днем уже 5 градусов мороза, а в среду, 20 января, около 0 градусов.

А вот с четверга днем уже плюсовая температура: 21 января ожидается от 3 до 5 градусов тепла, а в пятницу 22 января и вовсе 4-8 градусов выше нуля. Всю неделю осадков не обещают.

Но настоящее тепло придет в Молдову в грядущие выходные - синоптики обещают днем до 10-12 градусов выше нуля. Для января это более, чем аномальное тепло.

Лидия ТКАЧ


 
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