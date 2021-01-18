Украина продолжает говорить по-русски, наплевав на закон из Киева

Как в незалежной встретили приказ сфере обслуживания общаться лишь на мове. В крупнейших городах Украины не спешат переходить на "официальный" язык, предпочитая язык повседневного общения,

ОДЕССА

В эти выходные корреспондент издания «Одесская жизнь» прошел по крупным супермаркетам и маленьким магазинчикам. В мини-маркетах продавцы и покупатели продолжают общаться на русском (часть продавцов и не слышали о вступлении в силу новой нормы)… В сети супермаркетов «Таврия Т» закон «работает 50 на 50». В «Обжоре» некоторые работники торгового зала периодически ведут диалог с покупателями на русском. В некоторых сетевых супермаркетах новый языковой закон ничего не поменял. В «АТБ» и «Сильпо» говорят и так, и эдак.

ХАРЬКОВ

Как сообщает «5 канал», на местных автозаправках им заявили, что «привыкли разговаривать на русском языке и переход на украинский — это тяжело».

КИЕВ

- Был на рынке, и понял, что какими-то 30 оперуполномоченными тут не справиться, - написал в Телеграме депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский , - Надо лично явиться к мясникам, и сказать: але, сюда послушали, для начала по 5 тысяч штрафа. Очень сильно расширит ассортимент на прилавке сразу. Требовать от продавца перейти на русский язык из принципа, это ровно так же идиотски, как требование перейти на украинский язык из принципа.

Но тут все же говорят по-русски.