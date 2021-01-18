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Санду встретилась с главным прокурором Европейской прокуратуры Лорой Кодру та К öвеси
18.01.2021

Сегодня в Брюсселе состоялась встреча с главным прокурором Европейской прокуратуры Лорой Кодру та К öвеси. Обсудили необходимость усиления реформ в системе правосудия в Республике Молдова

Мы также проявили взаимную заинтересованность в установлении взаимоотношений между Европейской прокуратурой и институтами борьбы с коррупцией в Республике Молдова. Это первый шаг к инициативе и осуществлению совместных мероприятий по борьбе с контрабандой и отмыванием денег.

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