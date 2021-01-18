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Политика
Президент страны Майя Санду внимательно относится к заявлениям, которые делает, и действует обдуманно.
18.01.2021

Президент страны Майя Санду внимательно относится к заявлениям, которые делает, и действует обдуманно. Такого мнения придерживается бывший президент Молдовы и председатель ПКРМ Владимир Воронин.

В интервью политик заявил, что положительно оценивает первые встречи, которые Санду провела с руководством государственных учреждений, направленные на мероприятия по противодействию коррупции.

«За этот период у нее было много мероприятий, она 24 декабря вступила в должность. Насколько я заметил, в ходе избирательной кампании Санду много говорила о борьбе с коррупцией.

Я оценил первые встречи, которые она провела с руководством государственных учреждений, чтобы противодействовать коррупции. В то же время я заметил, что она осторожна в своих высказываниях и действует обдуманно», - сказал Владимир Воронин.

@Telegram VM


 
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