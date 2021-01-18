Нет, пожалуй, более низкого и примитивного жанра, чем рассуждения молдавских правых о демократии и верховенстве права. Вот и Майя Григорьевна коснулась, наконец, скользкой темы конституционного переворота от 4 марта 2016 года. Тогда, напомним, Конституционный суд изменил Конституцию и способ избрания главы государства. То есть фактически совершил узурпацию государственной власти, исполнив то, на что имело право только конституционное парламентское большинство или референдум.

«Я знаю, что есть очень много вопросов по тому как тогда меняли Конституцию. Но, с другой стороны, я знаю, что было много людей, которые хотели всенародные президентские выборы», - прокомментировала Майя Григорьевна.

Всем понятно? Когда несколько судей Конституционного суда подменяют собой Парламент – это не попрание верховенства права, не переворот, это просто «много вопросов». Но, если, скажем, было много людей, которым это понравилось, то по большому счету этими вопросами можно и пренебречь. Об этом, собственно и заявила Санду.

И вот в этот самый момент кажется, что все это Майя Григорьевна произнесла сладковато-приторным голосом Игоря Додона. Более того, будем честны, Игорь Николаевич задолго до Майи Санду обкатал эту циничную формулировочку. Про, «если очень хочется, то можно». Но в отличие от Майи Санду, Додон публично молится совершенно другим богам. И в его иконостасе нет ни Алекса де Токвиля, ни Джон Стюарта Милля. Принципиальность – это не то, что он обещал демонстрировать и точно не то, чего от него ждут его предприимчивые соратники.

В Молдове, понятно, не существует никаких либеральных демократов, никаких просвещенных западников. Левых, ориентированных на цели развития и социальной справедливости – тоже пока не густо. В молдавском Парламенте их нет точно. Но вот те, что есть, все эти остальные - разные, ставшие последний десяток лет несменяемой местной элитой – представляют собой несомненное единство. Они одинаково равнодушны и к закону, и к справедливости.

Закономерный продукт экономической, социальной, культурной и ценностной деградации – они морочат нам голову своими несущественными отличиями друг от друга. Вестись на это, уметь их различать по цвету их партийных стягов, следить за их внутривидовой конкуренцией – это слишком неуместная трата времени для тех трагических обстоятельств, в которых находится молдавский народ и его государство.

Все проще. Есть – они, засидевшееся в парламентских, правительственных, прокурорских и судейских кабинетах меньшинство. И есть все остальные, отчего-то пока позволяющие этому меньшинству жить в условиях комфортного политического карнавала. Вот, собственно, и все. Для начала.

@М.Ткачук