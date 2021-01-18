Согласно рейтингу безопасности, в Молдове небезопасно

Молдова заняла 75-е место в рейтинге безопасности стран. Рейтинг составлен на 2021 года и опубликован на сайте глобальной базы данных Numbeo.

В список вошли 135 стран.

В прошлогоднем рейтинге наша страна была на 70-й позиции.

Менее безопасными в 2021 году оказались такие страны, как США - 80-е место, Украина - 82-е место, а также Франция, которая расположилась на 89-й строчке.

В первую тройку стран в рейтинге безопасности вошли Катар, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты.

Замыкают список ЮАР, Папуа Новая Гвинея и Венесуэла.

Подготовил Михаил Генчу