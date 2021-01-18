Политолог: если НАТО нападет на Россию, Молдова пойдет в расход

Невеселые перспективы. Прибалтийские республики, Грузия, Молдова и Украина, находящиеся сейчас под влиянием Запада, могут пострадать в первую очередь, если НАТО решится напасть на Россию.

Об этом заявил российский политолог, писатель и публицист Юрий Самонкин.

По его словам, Соединённые Штаты используют территорию постсоветских республик для того, чтобы окружить Россию, а их вступление в Альянс и Европейский Союз — это всего лишь приманка, которая, рано или поздно заманит эти страны в ловушку.

- Они будут первыми странами, которые почувствуют результат военного конфликта между НАТО и Россией, — сказал Самонкин.

Он добавил, что в настоящий момент НАТО использует территорию постсоветских стран, а также Румынии, для нападок на Россию и провокаций на границе, сообщает Nation News.

Подготовил Михаил Генчу