Вы нам о Навальном, мы вам - о братских странах - Захарова де-факто вступилась за Молдову

«Не лезьте не в свое дело!»

Советник избранного президента США Джейк Салливан призвал Россию освободить оппозиционера. Это возмутило официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, которая в соцсетях призналась, что, прочитав это заявление, ей сразу захотелось Салливану, а также другим иностранным деятелям, использующим заранее подготовленные заявления, сказать, чтобы они перестали пренебрежительно относиться к международному праву.

Захарова потребовала, чтобы Салливан «не посягал на национальное законодательство суверенных государств», а также обратил внимание на «проблемы в собственной стране».

Напомним, что США уже который год пытаются взять полный контроль над внутренней политикой Молдовы и ряда других стран.

Михаил Генчу