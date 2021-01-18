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Вы нам о Навальном, мы вам - о братских странах - Захарова де-факто вступилась за Молдову
18.01.2021

«Не лезьте не в свое дело!»

Советник избранного президента США Джейк Салливан призвал Россию освободить оппозиционера. Это возмутило официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, которая в соцсетях призналась, что, прочитав это заявление, ей сразу захотелось Салливану, а также другим иностранным деятелям, использующим заранее подготовленные заявления, сказать, чтобы они перестали пренебрежительно относиться к международному праву. 

Захарова потребовала, чтобы Салливан «не посягал на национальное законодательство суверенных государств», а также обратил внимание на «проблемы в собственной стране».

Напомним, что США уже который год пытаются взять полный контроль над внутренней политикой Молдовы и ряда других стран.

Михаил Генчу


 
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