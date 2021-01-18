Кому - болезнь, а кому - мать родна: молдавские аптеки на коронавирусе стали зарабатывать в два раза больше

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Здоровье
Самыми популярными лекарствами стали противовирусные препараты и антибиотики. Не всем сейчас, в эпоху коронавируса, тяжело жить. Кто-то на ковиде здорово зарабатывает. Нам удалось поговорить с человеком, плотно связанным с аптечным бизнесом.
- Аптеки стали здорово зарабатывать, - подтвердил наш собеседник. - В основном, на противорусных препаратах и на антибиотиках. Еще в ходу многие лекарства,связанные с лечением различных патологий. Ведь коронавирус чаще всего обнаруживается у людей, имеющих различные хронические заболевания.
- И насколько вырос оборот аптек?
- Примерно в два раза. Но, скажу вам честно, это ничтожно по сравнению с тем, насколько стали зарабатывать лаборатории, где можно пройти тест на ковид! Вот где крутятся сейчас самые большие деньги!
Леонид РЯБКОВ
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