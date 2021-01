Интервью В Молдове будет вакцина от ковида Pfizer или Модерна, но важно получить две дозы, не меняя производителя Международный эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук ответила на самые популярные вопросы о "антикоронавирусной" вакцине На момент написания настоящей статьи во всем мире было введено более 35 миллионов доз вакцины КОВИД-19, при этом почти 33 миллиона человек были уже вакцинированы. Из них чуть более 2 миллионов человек получили по две дозы вакцины, т.е. они уже постоянно иммунизированы. Алла Токарчук попыталась собрать здесь несколько вопросов, на которые она ответила на прошедшей неделе другим людям и в том числе и себе, как эксперт, и как бывший пациент с КОВИД-19 в достаточно сложной форме: - Сколько вакцин КОВИД-19 уже лицензировали в мире? A.T.: В мире на данный момент нет вакцин против КОВИД-19 окончательно разрешенных для использования человеком. Существует несколько вакцин, которые получили экстренное разрешение на применение в чрезвычайных ситуациях в различных странах. Вакцины от Пфайзер и Бионтекс и Модерна получили разрешение на экстренное использование в США, ЕС и других странах. Вакцина Астра Зенека и Оксфорда получила разрешение для экстренного использования в Великобритании и других странах. Вакцина Спутник V получила разрешение на экстренное применение в России и других странах. Вакцине от Синовак было предоставлено экстренное разрешение на использование в Китае и других странах. Вакцина от Барат получила экстренное разрешение на использование в Индии и других странах. В общей сложности из почти 200 вакцин, находящихся в разработке в настоящее время, на последнем этапе (третьей фазе) исследования есть около 11 вакцин, а 12 вакцин находятся во второй фазе клинических испытаний. Ситуация меняется изо дня в день. - Что означает экстренное разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях? A.T.: Экстренное разрешение на использование является подтверждением того, что в вышеупомянутых вакцинах известные и потенциальные преимущества продукта перевешивают известные и потенциальные риски продукта. Эктсренное разрешение на использование требует более строгой отчетности от производителей об ошибках применения, неблагоприятных последствиях и эффективности продукта. Для обеспечения такой отчетности во многих странах были разработаны цифровые платформы, позволяющие осуществлять онлайн регистрацию на вакцинацию, осуществлять мониторинг негативных последствий и эффективное сбор и своевременную отчетность по всем данным. - Какая вакцина лучше: Пфайзер или Модерна? A.T.: Обе эти вакцины имеют аналогичный механизм действия, основанный на сообщении, закодированное на цепи РНК. Обе вакцины получили экстренное разрешение на использование в США и ЕС. Вакцина Пфайзер применяется в двух дозах 0,3 мл, с интервалом в 21 день, и хранится при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Вакцина от Модерна применяется в двух дозах по 0,5 мл, с интервалом в 28 дней, и хранится при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Обе вакцины могут храниться до 5 дней при +2+8 градусах Цельсия. - Как мы можем быть уверены в качестве вакцины после публикаций о предполагаемой смертности от вакцинации в различных странах? A.T.: Информация о случаях смерти, наступивших через несколько дней после вакцинации, появилась в публикациях в нескольких странах. Все эти случаи смерти в настоящее время расследуются для определения того, имела ли вакцина непосредственное влияние на эти случаи. До сих пор нет окончательных выводов о причине этих смертей, и мы не можем сказать, что они были вызваны вакциной. Если мы хотим допустить теоретически - что эти смерти вызваны вакциной и попытаемся рассчитать долю общего числа смертей, которые, как предполагается, вызваны вакциной, из общего числа людей, вакцинированных уже, мы получаем очень небольшое число. И это значительно ниже, чем уровень смертности от болезни КОВИД -19. Преимущества вакцинации значительно перевешивают риски. - Какие вакцины были пре-квалифицированы ВОЗ? A.T.: в данный момент существует только одна пре-квалифицированная вакцина ВОЗ – это вакцина от Пфайзер. Другие вакцины, в экстренном порядке разрешенные для использования в различных странах, еще изучаются в ВОЗ. Предполагается что в ближайшем будущем у нас будет больше вакцин, пре-квалифицированных ВОЗ. - Какая вакцина будет использована в Молдове? A.T.: Неизвестно еще какая вакцина будет предоставлена в Молдове. У нас могут быть разные вакцины. Я полагаю, на первом этапе мы будем иметь вакцину от Пфайзер или от Модерны. Важно помнить про мониторинг запасов полученных вакцин. Вакцинированным людям потребуется две дозы вакцины, и обе дозы должны быть от одного и того же производителя. Обе дозы должны вводиться в соответствии с положениями разрешения на экстренное использование для каждого продукта. - Можно ли сделать прививку переболевшему КОВИД-19? A.T.: Да. Если вы прошли через болезнь, вы можете получить вакцину через 90 дней после болезни в соответствии с рекомендациями Центра по контролю заболеваний США. Тест на антитела не является необходимым в этих условиях. - Вы сделаете вакцину против КОВИД-19? A.T.: Да. Я сделаю прививку от КОВИД-19 при первой же возможности. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем вакцина будет доступна в Молдове и что кампания массовой вакцинации будет начата как можно скорее. Лидия ТКАЧ

kp Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 119 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости