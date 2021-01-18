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В интервью каналу ТСН в Украине рассказали о проектах с Молдовой после визита Майи Санду
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|18.01.2021
Замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью каналу ТСН рассказал о проектах с Молдовой после визита Майи Санду. Основные моменты:
- По транзиту украинской электроэнергии через Молдову в Румынию. Надо восстановить высоковольтную ЛЭП-400 Южно-Украинская АЭС — Вулканешты — Исакча. Сейчас она "в не очень надлежащем состоянии".
- По экспорту электроэнергии в Молдову. В 2020 году тендеры в Молдове прекратились, энергия закупается в Приднестровье. "Президент Молдовы во время пребывания в Киеве сказала, что готова вернуться к этому вопросу". Для этого нужно изменить соответствующее законодательство в Молдове. "Украина должна стать одним из крупнейших, если не основным поставщиком электроэнергии для Молдовы".
- По делимитации участка границы по плотине Днестровской ГЭС-2. "Вопрос шире и глобальнее, он более комплексный. Есть неделимитированный участок в районе Джурджулешт. Речь идет о пакетных соглашениях". По вопросу собственности на Днестровский гидроузел созданы четыре рабочие группы.
- По строительству моста через Днестр в районе Ямполь-Косэуць. Финансирование будет за счет госбюджета Украины.
- По молдавскому газу в украинских хранилищах. Сейчас там есть 50 миллионов кубометров газа, закачанного еще осенью. Объемы хранения могут быть увеличены, такое предложение президенту Майе Санду было сделано.
- По транзиту газа через Молдову из Европы на Украину. "Есть возможность закачивать соответствующий газ с LNG-терминалов, например, в Греции".
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