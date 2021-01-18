Экономика В интервью каналу ТСН в Украине рассказали о проектах с Молдовой после визита Майи Санду Замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью каналу ТСН рассказал о проектах с Молдовой после визита Майи Санду. Основные моменты: По транзиту украинской электроэнергии через Молдову в Румынию. Надо восстановить высоковольтную ЛЭП-400 Южно-Украинская АЭС — Вулканешты — Исакча. Сейчас она "в не очень надлежащем состоянии". По экспорту электроэнергии в Молдову. В 2020 году тендеры в Молдове прекратились, энергия закупается в Приднестровье. "Президент Молдовы во время пребывания в Киеве сказала, что готова вернуться к этому вопросу". Для этого нужно изменить соответствующее законодательство в Молдове. "Украина должна стать одним из крупнейших, если не основным поставщиком электроэнергии для Молдовы". По делимитации участка границы по плотине Днестровской ГЭС-2. "Вопрос шире и глобальнее, он более комплексный. Есть неделимитированный участок в районе Джурджулешт. Речь идет о пакетных соглашениях". По вопросу собственности на Днестровский гидроузел созданы четыре рабочие группы. По строительству моста через Днестр в районе Ямполь-Косэуць. Финансирование будет за счет госбюджета Украины. По молдавскому газу в украинских хранилищах. Сейчас там есть 50 миллионов кубометров газа, закачанного еще осенью. Объемы хранения могут быть увеличены, такое предложение президенту Майе Санду было сделано. По транзиту газа через Молдову из Европы на Украину. "Есть возможность закачивать соответствующий газ с LNG-терминалов, например, в Греции". @Telegram SpM

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