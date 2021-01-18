Какая у румыноязычных в Одесской области сложилась дважды неприятная история.

Мало того, что Киев называет язык молдавским, так еще и, наплевав на все обещания, ввели украинские языковые квоты, не пощадив права нацменьшинств:

"Национальный совет румын Украины с недоумением и возмущением отмечает, что, несмотря на твердые заверения украинских центральных властей не применять в школах с "молдавским" языком преподавания языковые квоты, предусмотренные Законом о среднем образовании в Украине (в том числе в письме Министерства образования и науки Украины в НСРУ No 4/3025-20), с 2020/2021 учебного года эти квоты были введены незаметно в нескольких средних учебных заведениях Одесской области".

Собственно, привет от Зе-президента молдавскому главнокомандующей президентуры.

И еще одно доказательство, что, покуда в украинцах беснуются дикие хохлы, никакие договорённости с ними не стоят бумаги, на которой они написаны.

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