Конституционный Суд отказал Майе Санду дать возможность парламенту самораспуститься

Конституционный Суд отказал Майе Санду и ее партии в просьбе дать возможность парламенту самораспуститься.

Это было ожидаемо. Просить ЕС придумывать статьи Конституции было опрометчивой попыткой президента уйти от ответственности.

КС подтвердил, что есть только два конституционных мотива для роспуска парламента - неутверждение правительства в течение 45 дней и непринятие законов в течение 90 дней.

Поле для маневров целого ряда аналитиков и телеканалов, которые пытаются "разбавить" ответственность президента и привнести к ней чуток парламента сузился.

Им придется говорить лишь об одном политическом игроке, от которого ждут прояснение ситуации и шагов по выходу из политического и правительственного кризиса.

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