Как получают распространение альтернативные социальные сети?

За последние дни социальная сеть Parler, созданная как альтернатива Twitter с ее жесткой политикой цензурирования, оказалась в центре внимания. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, среди которых она пользуется популярностью, Parler отключили от хостинга. Сейчас сайт социальной сети возобновил свою работу, приложения Parler по-прежнему неактивны.

Однако это не единственная соцсеть такого рода. Альтернативные соцсети и мессенджеры, такие как Gab, Rumble или MeWe, обещают обеспечить свободу слова, которой, по их мнению, нет на традиционных платформах.

@Марк Ткачук