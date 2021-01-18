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Технологии
Как получают распространение альтернативные социальные сети?
18.01.2021

Как получают распространение альтернативные социальные сети? 

За последние дни социальная сеть Parler, созданная как альтернатива Twitter с ее жесткой политикой цензурирования, оказалась в центре внимания. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, среди которых она пользуется популярностью, Parler отключили от хостинга. Сейчас сайт социальной сети возобновил свою работу, приложения Parler по-прежнему неактивны.

Однако это не единственная соцсеть такого рода. Альтернативные соцсети и мессенджеры, такие как Gab, Rumble или MeWe, обещают обеспечить свободу слова, которой, по их мнению, нет на традиционных платформах.

@Марк Ткачук


 
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