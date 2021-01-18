Теперь все однопартийцы президента провокаторы и дезинформаторы?

Будет ли последовательна в своих действиях Майя Санду и сможет ли она признать, что все действия и высказывания ее соратников, связанные с Приднестровьем, носят провокационный характер и являются дезинформацией, направленной на дискредитацию «светлого образа» молдавского президента?

В последнее время Майя Санду все чаще обращает внимание журналистов на проблематику приднестровского урегулирования. И, несмотря на общий популизм высказываний президента, мысли глава государства высказывает довольно-таки здравые.

Так, в конце прошлого года в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle президент первой среди проевропейских политиков решилась признать, что Кишинев «должен сделать так, чтобы люди с левого берега Днестра в один прекрасный день увидели, что качество жизни на правом берегу лучше. Надо, чтобы все люди захотели решения этого вопроса».

Со своей стороны отметим, что в решении затянувшегося конфликта с Приднестровьем именно желание реинтеграции со стороны жителей обоих берегов Днестра должно стоять в основе всех программ восстановления территориальной целостности Молдовы. Естественно, речь идет не только об экономической составляющей: жители левобережья должны увидеть, что власти Кишинева не ущемляют права русскоязычного населения, что никто в молдавском руководстве не делит население страны на «хороших и плохих людей». И, самое главное, приднестровцы должны быть уверены в своей безопасности и будущем. К сожалению, до этого момента еще очень далеко, и, с учетом внутриполитической обстановки в молдавском государстве, в ближайшей перспективе не стоит даже надеяться на желание граждан непризнанной республики пойти на объединение.

Нельзя не упомянуть и о встрече Майи Санду с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. На переговорах молдавский президент опять же довольно-таки здраво отметила, что Кишинев планирует сосредоточить внимание на конструктивном решении насущных проблем простых жителей Приднестровья, в том числе касающихся свободного передвижения граждан, социально-экономических, гуманитарных вопросов и прав человека.

На этой же встрече молдавский президент заявила: «Кишинев привержен принципам исключительно мирного, политико-дипломатического урегулирования конфликта, и любые спекуляции на тему агрессивных намерений - не более чем провокации и намеренная дезинформация».

Здесь нельзя не вспомнить о позиции соратников Майи Санду. Так, кроме пресловутого члена ПДС Игоря Гросу, считающего всех приднестровцев сепаратистами, которые не должны решать судьбу его страны. Крайне радикально в отношении левобережья настроен и Андрей Нэстасе.

Напомним, в одном из своих эмоциональных интервью лидер PAS заявил, что «проблему Приднестровья нужно не обсуждать, а решать». Притом, по мнению политика, он в состоянии этого добиться довольно-таки быстро. Правда, какие методы для этого планировал использовать Нэстасе, осталось загадкой…

Зато другой сторонник Майи Санду – бывший министр обороны, профессиональный ветеринар Анатол Шалару – несколько лет назад придумал, как быстро решить конфликт: призвал войска НАТО помочь Кишиневу вывести российский миротворческий контингент и восстановить территориальную целостность молдавского государства. Интересно, что позиция бывшего главы оборонного ведомства не вызвала поддержки даже в Румынии.

«НАТО не в состоянии заставить Россию вывести войска из этого региона», – заявил в свое время Пол Айвен (Paul Ivan), старший аналитик расположенной в Брюсселе организации European Policy Centre, ранее работавший в румынском МИДе.

При этом во многом именно благодаря Анатолу Шалару на обоих берегах Днестра впервые за долгое время заговорили о подготовке Кишинева к военной операции против Приднестровья. Так, в 2015 году на границе с Приднестровьем прошли вторые международные учения артиллеристов «Огненный щит», в рамках которых откровенно отрабатывался сценарий силовой операции против Тирасполя. Здесь же отметим, что эти маневры на полигоне Бульбоака до 2019 года проводились на ежегодной основе…

Что ж, возникает логичный вопрос: будет ли последовательна в своих действиях Майя Санду и сможет ли она признать, что все действия и высказывания ее соратников, связанные с Приднестровьем, носят провокационный характер и являются дезинформацией, направленной, допустим, на дискредитацию «светлого образа» молдавского президента?! Наверное, ответ очевиден…

В самом конце прошлой недели молдавский лидер вновь вернулась к обсуждению приднестровской проблематики. В рамках своего интервью в программе «Пятница с Анатолием Голя» (РТР Молдова) президент опять же не стала поддерживать своих единомышленников из прорумынских формирований и заявила, что для решения конфликта должен быть разработан всеобъемлющий план, в подготовке которого будут задействованы все основные формирования региона. «Не может быть плана одной партии или другой партии, это слишком серьезный вопрос», - заявила Санду.

Опять же трудно не согласиться с президентом. Реинтеграция региона невозможна, пока не будет достигнут определенный консенсус. Только вот представить, как за одним столом будут сидеть Вадим Красносельский, Игорь Гросу, Андрей Нэстасе, Игорь Додон, Октавиан Цыку, непосредственно Майя Санду и, допустим, Дорин Киртоакэ пока что не просто трудно, а невозможно. Более того, как следует из других заявлений молдавского президента, она с лидером Приднестровья в ближайшее время встречаться не намерена, более того, о возможности переговоров с Тирасполем «она лишь подумает», если возникнет такая необходимость.

Вот и получается, что все, что сказала Майя Санду о Приднестровье, о принципах урегулирования конфликта – не что иное, как обычный популизм, направленный на то, чтобы убедить своих европейских партнеров в том, что нет причин для беспокойства за безопасность в регионе.

Александр МЕДВЕДЕВ