Будет ли Санду выдвигать кандидата в премьеры и будет ли встречаться с Красносельским

Президент Майя Санду будет встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, если это будет необходимо для решения проблем граждан. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом она заявила в ходе передачи "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале РТР-Молдова.

Она сказала, что пока не планирует такую встречу.

"Если это будет необходимо для решения проблем граждан Молдовы, то я буду встречаться. Только для того, чтобы решать проблемы граждан с двух берегов Днестра", - сказала президент.

По ее словам, для решения приднестровского вопроса должен быть достигнут консенсус.

"Нужен общий план урегулирования приднестровского конфликта. Не может быть план одной или другой партии. Это слишком серьезный вопрос. Необходим консенсус всего общества, политический консенсус. У нас есть точки опоры для того, чтобы выработать решение. Во-первых, это мирное урегулирование конфликта, политическое и дипломатическое. Во-вторых, это сохранение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее международно-признанных границах. В-третьих, это сохранение функциональности нашего государства. Мы хотим, чтобы качество жизни улучшилось на обоих берегах. Есть главные принципы, но решение нам предстоит найти всем вместе", - подчеркнула Санду.

Отвечая на вопросы журналиста, она сказала, что в скором будущем у нее будет советник по вопросам реинтеграции, но отказалась назвать его имя. Президент сообщила также, что в ближайшее время будет назначен секретарь Высшего совета безопасности и обновлен состав совета, после чего состоится его первое заседание.

Президент заявила, что считает своей задачей объединение общества и построение функционального государства.

"Прошедшие президентские выборы показали, что объединить людей возможно. Когда говоришь с людьми о конкретных вопросах, а не только о геополитике, это объединяет граждан. Политики должны не запугивать людей, а объяснять реальные решения о борьбе с коррупцией, ведь воруют у всех у нас. Мы все хотим, чтобы у нас была безопасная страна, чтобы у нас были рабочие места, возможности для наших детей, чтобы они оставались в стране. А разделение и ненависть - это страшно, и мы не должны допускать этого. Даже когда у разных людей разные точки зрения, мы все должны быть более уважительными друг к другу, потому что мы не сможем двигаться вперед, если будем ненавидеть друг друга", - подчеркнула Санду.

Президент не будет выдвигать кандидатуру премьер-министра до решения Конституционного суда о возможности самороспуска парламента. "Мы обратились в Конституционный суд относительно возможности самороспуска парламента. Мы считаем, что это возможно, если будет принят Конституционный закон - двумя третями голосов депутатов парламента. Дождемся решения КС", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что не будет говорить о других сценариях до тех пор, пока не будет решения КС по этому поводу.

"Будем действовать в зависимости от решения КС. У меня есть команда, и я могу выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра, который сформирует правительство. Но правительству нужна политическая поддержка в парламенте. В нынешнем парламенте такой поддержки нет. А это значит, что выдвижение кандидата на пост премьер-министра, попытки сформировать правительство - все это ведет к потере времени", - заявила президент.

По ее мнению, люди хотят досрочных выборов, "об этом они четко заявили в ходе выборов президента".

"И мы должны учитывать это волеизъявление граждан - очистить парламент от депутатов, которые уже по три раза поменяли партии", - заключила Санду.