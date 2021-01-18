Российская вакцина "Спутник" может прибыть в Кишинев раньше европейской

Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил о достижении договоренности с российскими властями о поставках в Молдову нескольких сотен тысяч доз вакцины «Sputnik V». Игорь Додон отметил, что достиг данной договоренности в ходе встречи с зам. главой администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

- На прошлой неделе у меня состоялся визит в Москву, где у меня были рабочие встречи. Так, в ходе одной из них – с господином Козаком- мы договорились о том, что Молдова получит несколько сот тысяч доз российской вакцины «Sputnik», чтобы начать иммунизацию российской вакциной, - заявил Додон.

Председатель ПСРМ уточнил, что уже начаты подготовительные работы для регистрации медикамента в Молдове.

- Надеюсь, что не будет искусственных препятствий с тем, чтобы в скором времени российская вакцина оказалась в Кишиневе. У нас уже есть договоренность с российской стороной, - отметил Додон.

В этом контексте председатель ПСРМ призвал граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.