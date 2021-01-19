Решение Конституционного суда грозит Санду импичментом

Высший судебный орган поставил крест на планах президента по проведению досрочных депутатских выборов. Конституционный суд республики Молдавия вынес запрет на самостоятельный роспуск парламента. Соответствующее решение было принято 18 января.

Рассмотрение заявления было начато судебным органом по запросу избранной главы государства Майи Санду, которая надеялась решить таким способом в Молдавии политический кризис. Тем не менее, председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила, что самороспуск высшего законодательного органа на основе принципа большинства противоречит нормам действующей конституции.

В КС объяснили, что для самороспуска необходим трехмесячный срок, во время которого депутаты не могут принять ни одного законопроекта, а также назначать главу правительства. А сам роспуск парламента может быть осуществлен по инициативе президента, передает "Спутник".

На сегодняшний день большинство голосов в законодательном органе контролируется социалистической партией ПСРМ, которую представляет экс-президент республики Игорь Додон, а также фракционным блоком "За Молдову". Новые парламентские выборы в стране пройдут лишь в 2023 году. Администрация Санду пытается провести досрочные выборы, после которых президент может назначить нового премьер-министра.

По словам и.о. главы Минюста Молдавии Фадея Нагачевского, отсутствие кандидатуры на должность главы кабмина грозит Санду импичментом. Действующая конституция обязывает главу государства выдвигать на пост премьера после проведения необходимых консультаций с парламентом. В противном случае лидера ждет юридическая ответственность.

Политолог Борис Цырдя заявил ранее, что Санду умудрилась разочаровать своих избирателей меньше чем за месяц своего президентства.