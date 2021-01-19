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Общество
Самолет-кафе в Кишиневе - стало известно место его расположения
19.01.2021

Все новое - это хорошо забытое старое. Подтвердилось, что самолет-кафе, идея которого появилась незадолго до конца прошлого года, будет располагаться на Скулянке, в районе местных озер и парка "Ла Извор".

Более того, появились и фотографии будущего кафе, из которых следует, что процесс его оборудования находится в самом разгаре - идет демонтаж лишнего оборудования с приспособленного под эти цели самолета.

Напомним, что ранее, в советское время, подобное кафе было на Ботанике, в парке "Валя Трандафирилор". Позже такое же кафе пытались воспроизвести в центре столицы, над улицей имени Пушкина, но в 2012-м году оно сгорело дотла в результате пожара.


 
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