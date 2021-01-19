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Экономика
Экспорт яблок в прошлом году упал почти в два раза по отношению к 2018-му году
19.01.2021

Но и тогда продавалось далеко не все. Министерство сельского хозяйства опубликовало цифры, которые могут заставить задуматься. Если вы помните, еще в 2018-м году было множество проблем с продажами яблок, которые тоннами гнили прямо на обочинах дорог. Тем не менее, тогда только лишь в декабре удалось продать 20 тыс. тонн яблок - на яблоки этот товар становится более востребованным.

В прошлом году цифра упала - 17,5 тыс.тонн яблок. А в 2020-м году обвал стал просто катастрофическим - лишь 10 тыс.тонн. К этому привело и общее падение урожая яблок - 430 тыс.тонн в 2020-м году против 610 тыс.тонн в 2019-м году.

И, разумеется, большая часть этих яблок, несмотря ни на что, продается именно в Россию - как и можно было предположить еще десять лет назад, подписание "договора об ассоциации" не привело Молдову в Европу даже в потребительском смысле - в то время как ЕС-ные продукты постепенно заполняют прилавки молдавских магазинов (обратите внимание на то, насколько больше стало в последнее время, в частности, польской "молочки"), обратного процесса не происходит, и наши товары по-прежнему с большим трудом пробиваются туда через ловушки в виде различных квот, ограничений и нерентабельных условий.

Автор: Михаил Генчу


 
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