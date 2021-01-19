Майя Санду встретилась с Еврокомиссарами Йоханнесом Ханом и Дидье Рейндерс

Майя Санду встретилась в Брюсселе с Еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрирования Йоханнесом Ханом, а также Еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом. Встречи состоялись в рамках официального визита главы государства в Брюссель.

Майя Санду поблагодарила высокопоставленных европейских чиновников за поддержку, которую Евросоюз оказывает Республике Молдова, несмотря на нарушения европейских ценностей и принципов, которые допускало прежнее руководство страны.

«Мы говорили об активизации экономического сотрудничества, важности помощи ЕС для Республики Молдова, а также о нашем стремлении к дальнейшей либерализации услуг и еще более глубокой интеграции Республики Молдова в европейскую экономику», – отметила Санду.

В беседе с Дидье Рейндерсом президент Молдовы отметила необходимость проведения настоящей реформы правосудия, которая позволит стране развиваться и в других областях.

«Борьба с коррупцией и создание сильных и независимых институтов – основная предпосылка для улучшения жизни наших граждан», – сказала глава государства.

В свою очередь, комиссар Рейндерс заверил в том, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать европейский путь Молдовы, продвигая наши реформы и усилия по построению современного европейского и процветающего государства.