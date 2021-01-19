Компания MoldovaGaz открыла колл-центр - 1304

Новый уровень сервиса. Компания MoldovaGaz выводит уровень своего обслуживания клиентов на новые высоты - открыт колл-центр, в котором можно будет оперативно получить информацию по любым вопросам.

С другой стороны, можно и пожаловаться - если вы вдруг пострадали от некорректного обращения со стороны сотрудников компании либо стали свидетелем злоупотреблений служебным положением. Сведения об этом появились на сайте MoldovaGaz.

Имейте ввиду - по номеру 1304, номеру колл-центра, действует обычный тариф. Предупреждение на этот счет также есть на сайте поставщика "голубого топлива".

Автор: Михаил Генчу