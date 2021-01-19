Молдову ждет такая холодная ночь, какой еще не было: 20 градусов мороза и обжигающий ледяной ветер

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Общество
Только-только синоптики выпустили прогноз о том, что к концу недели будет до 12 градусов выше нуля, как природа решила нанести напоследок морозный удар по Молдове.
В ночь на вторник, 19 января на севере страны ожидается 20 градусов мороза - вернее, под утро, в 5.00. В центре будет около 17, а на юге - 12 градусов ниже нуля.
Ситуацию будет усугублять холодный обжигающий ветер.
Спасатели советуют наступающую ночь провести дома, а если уж и есть острая необходимость в том, чтобы выйти на улицу, то делать это надо, предварительно закутавшись во что-то теплое.
А вот во вторник днем в стране уже будет терпимо: "всего лишь" 4-7 градусов мороза.
При всем при этом мы опять остались без снега: будет облачно с прояснениями.
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