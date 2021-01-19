Проснись, румын, граница-то открыта: Румыния внесла Молдову в "зеленую зону". С 19 января 2021 года Молдова больше не является страной, которая находится в "зоне риска" для Румынии.

Мы "позеленели" для соседей.

Уже завтра ровно в 18.00 жители Молдовы, у которых есть румынское гражданство смогут свободно въехать в Румынию. Без обязательного карантина в 14 дней и без отрицательного теста на коронавирус.

Запрет для въезда иностранцев сохраняется, а это означает, что ТОЛЬКО гражданам Молдовы пока в Румынию не попасть.

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