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Общество
Проснись, румын, граница-то открыта: Румыния внесла Молдову в "зеленую зону"
19.01.2021

Проснись, румын, граница-то открыта: Румыния внесла Молдову в "зеленую зону". С 19 января 2021 года Молдова больше не является страной, которая находится в "зоне риска" для Румынии. 

Мы "позеленели" для соседей.

Уже завтра ровно в 18.00 жители Молдовы, у которых есть румынское гражданство смогут свободно въехать в Румынию. Без обязательного карантина в 14 дней и без отрицательного теста на коронавирус.

Запрет для въезда иностранцев сохраняется, а это означает, что ТОЛЬКО гражданам Молдовы пока в Румынию не попасть.

@Telegram KP


 
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