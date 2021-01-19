Алла Немеренко: Министерство здравоохранения не готово к приему вакцины против COVID-19

Советник президента Алла Немеренко сообщает, что Министерство здравоохранения Республики Молдова не готово к приему вакцины против COVID-19. По ее словам, молдавские власти не подготовились ни с логистической точки зрения, ни с точки зрения бюрократических аспектов для начала процесса иммунизации, передает IPN.

„Речь идет не только о логистике, речь идет о пакете документов. Это набор подтверждающих писем о поставке вакцины в страну, ее сертификации на уровне Республики Молдова. Компании, производящие вакцину, имеют стандарты и правила для экспорта вакцины и для ее использования в разных помещениях”, - заявила Алла Немеренко в ходе передачи „În Profunzime” на ProTV Chişinău.

Советник президента добавила, что поставка в Республику Молдова вакцины против COVID-19 была задержана и отсутствием Национального плана иммунизации, документа, который был утвержден только неделю назад.

„Мы были вынуждены ждать, пока министерство разработает этот национальный план иммунизации, а затем документ будет переведен на английский язык”, - сказала Немеренко.

Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко добавила, что в условиях Республики Молдова наиболее подходящей является вакцина Moderna, которая может быть перевезена при температуре -20 градусов Цельсия и может храниться в холодильниках с температурой до 8 градусов Цельсия.

Согласно Национальному плану иммунизации в Республике Молдова, прививка против COVID-19 будет осуществляться бесплатно в государственных медико-санитарных учреждениях. Помимо получения вакцины из пожертвований, Республика Молдова намерена дополнительно закупить дозы, необходимые для вакцинации населения, из имеющихся источников государственного бюджета, средств экстренной помощи правительства и фондов обязательного медицинского страхования.