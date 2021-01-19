Дело Шора может претендовать на место в книге Гиннеса

В Апелляционном суде Кагула состоялось новое заседание по делу об осуждении бывшего председателя Административного совета Banca de Economii Илана Шора. Суд объявил об отклонении заявления об отводе, поданного адвокатами. „Отклоняется как необоснованное требование адвокатов Калайды Дениса и Коленко Аурелия об отводе”, - уточняет Апелляционный суд Кагула.

Адвокат Аурелиу Коленко заявил для IPN, что речь идет о заявлении об отводе, поданном ранее, а адвокат даже не ожидал другого результата, потому что „там все отклоняется”. Коленко отметил, что просьба была о рассмотрении дела в его отсутствие. „Там есть государственный адвокат, назначенный судебной инстанцией” - отметил адвокат. Он добавил, что адвокаты в качестве способа защиты будут подавать ходатайства всякий раз, когда суд будет нарушать процессуальные нормы и правовые положения.

Следующее заседание Апелляционного суда Кагула по делу Шора запланировано на 22 января, в 10.00.

Еще в июне 2017 года Илан Шор был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за причинение государству ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Приговор был обжалован в апелляционном суде. В июне 2019 года Илан Шор исчез из публичного пространства. Правоохранительные органы возбудили на его имя уголовное дело за незаконный выезд из страны. 15 августа 2019 года Илан Шор был лишен парламентского иммунитета.