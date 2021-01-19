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Игорь Додон пригрозил Майе Санду массовыми акциями протеста против "узурпации власти"
19.01.2021

Бывший президент Молдовы Игорь Додон пригрозил новому президенту Майе Санду массовыми акциями протеста против "узурпации власти", если та не выдвинет до 1 февраля кандидата в премьер-министры. Не надо быть бабой Вангой, чтобы предсказать, что последует дальше: Санду предупреждение Додона проигнорирует, а Додон никаких акций протеста не проведет.

Додон пытается изображать из себя крутого парня, будто он и не проиграл с треском президентские выборы не далее, как в ноябре прошлого года. Додон не в том положении, чтобы выдвигать Санду какие-либо ультиматумы, по многим причинам. Помимо того, что он сегодня выступает в политическом амплуа лузера, есть и чисто юридические аспекты.

Весной 2019 года, будучи президентом, Додон сам не назначал более трех месяцев правительство после парламентских выборов, после чего заявил, что это может служить основанием для роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Если бы Додона тогда не загнали пинками из Москвы в альянс с Санду, он бы таки распустил парламент на радость Владимиру Плахотнюку.

Вообще не выдвигать кандидата в премьер-министры, а через 90 дней распустить парламент - это и есть на сегодня главная стратегия Санду. И ничего Додон этому не сможет противопоставить. Никакие протесты он организовать не в состоянии. Никакой импичмент Санду вообще невозможен. Додону только и остается, что булькать что-то невнятное про узурпацию и цугцванг.

@Telegram MiT


 
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