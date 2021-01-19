Молдавская "Санта-Барбара - 2021": в чьих руках судьба парламента

Самораспущенному парламенту в Молдове быть не суждено. Как будет дальше развиваться ситуация на молдавском политическом Олимпе, читайте в обзоре Sputnik.

Конституционный суд поставил точку в вопросе самороспуска высшего законодательного собрания – этому не быть, даже если за это проголосуют две трети депутатов. Многие аналитики ждали именно такого решения инстанции, приводя в качестве аргумента проставление того же КС от 1997 года. Кому оказалось на руку решение Суда, как будут развиваться политические события в стране и каков вероятный сценарий для досрочных выборов в парламент, читайте в материале Sputnik Молдова.

Кому оказалось выгодно решение КС?

Решение Суда по поводу самороспуска парламента не стало для кого-то ударом, считает политический эксперт Корнелиу Чуря.

"Идея невозможности самороспуска парламента изначально бралась в расчет PAS и президентом, когда они обращались в КС. Не исключаю, что это решение даже обсуждалось за политическими кулисами", – заявил Чуря в комментарии радиостудии Sputnik.

По его словам, несмотря на то что решение Конституционного суда было отрицательным, благодаря ему PAS и президент получили оправдание за затягивание процесса выдвижения кандидата в премьеры.

"То, что они подали такое обращение, позволило не запускать процедуру по выдвижению кандидата. Понятно, что Майя Санду и PAS находятся в поиске решений, у них нет четкой стратегии на ближайший период. Они получили все, что хотели – Майя Санду одержала победу на выборах президента, Ион Кику подал в отставку с поста премьера. Однако Санду решила выбрать стратегию затягивания", – считает аналитик.

К слову, сама Санду пока не комментировала решение инстанции. В понедельник она находится с официальным визитом в Брюсселе.

Каковы варианты для роспуска парламента

На вопрос о том, как все-таки прийти к досрочным выборам в парламент, Чуря отметил, что вариантов по-прежнему два:

две провальные попытки выдвижения кандидата в премьеры;

блокирование работы парламента, – чтобы депутаты не принимали законодательные акты в течение трех месяцев.

Позиция социалистов

Пятый президент страны, председатель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что возглавляемое им политформирование требует от главы государства выдвинуть кандидата в премьеры до 1 февраля.

Он добавил, что во вторник, 19 января, депутаты-социалисты обратятся в Конституционный суд, чтобы узнать, каков крайний срок, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры, и каковы санкции за отказ от этого.

Додон напомнил, что законом предусмотрены только два основания для роспуска законодательного органа, а предложение Партии социалистов провести консультации по этому поводу с другими фракциями остается в силе.

"Мы приняли решение, что завтра утром исполнительный секретарь партии Влад Батрынча и председатель фракции Корнелиу Фуркулицэ свяжутся с руководителями всех фракций и парламентских групп для проведения дискуссий по поводу роспуска парламента. Призываем к диалогу для разработки дорожной карты", – пояснил Додон.

По мнению лидера ПСРМ, в сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы возможны не раньше июня 2021 года.

"Социалисты выступают категорически против того, чтобы парламент в разгар пандемии не функционировал в течение 90 дней. Граждане ждут многих решений, и мы их примем. Поэтому единственный выход – неизбрание правительства с двух попыток, – подчеркнул Додон.

Какие цели преследуют социалисты

Политолог Корнелиу Чуря считает, что обращением, которое социалисты намерены подать во вторник, они рассчитывают поторопить PAS и Майю Санду начать процедуру по выдвижению кандидата в премьеры, который теоретически должен привести к роспуску парламента.

"Однако путь к роспуску парламента такой трудный, что в PAS не хотят начинать этот процедуру. Они хотят роспуска парламента, но не могут идти по пути, обозначенному в Конституции, так как рискуют застрять", – отметил Чуря.

При этом сроки по выдвижению кандидата в премьеры не обозначены. Потому, как считает аналитик, ПСРМ и просит уточнить КС, каковы разумные временные рамки для подобной процедуры.

Сухой ответ PAS

Партия "Действие и солидарность" (PAS) опубликовала на своей странице в Facebook официальный комментарий по итогам решения Конституционного суда.

"Так как все парламентские фракции в результате консультаций 28 декабря 2020 года с президентом Молдовы Майей Санду объявили, что выступают за досрочные выборы и роспуск парламента, депутаты PAS обратились в КС – единственный орган, уполномоченный толковать Высший закон, по поводу возможности самороспуска голосами большинства депутатов", – напомнили в партии.

Однако, как отметили в PAS, суд постановил, что самороспуск парламента путем принятия законодательного решения невозможен.

"Таким образом, роспуск парламента возможен лишь при выполнении условий из статьи 85 п. (1) и (2) Конституции", – уточнили в PAS.

Позиция DA

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь неоднократно заявлял, что Конституция предполагает два четких аргумента для роспуска законодательного органа.

"Самый короткий сценарий к досрочным парламентским выборам – выдвижение кандидата в премьеры. Этот период для запуска механизма длится 45 дней: дважды не голосуют за правительство и идем на досрочные. Любой другой вариант намного рискованнее", – считает Слусарь.

Другой сценарий роспуска парламента – бездействие депутатов в течение трех месяцев. В DA считают, что это маловероятно, так как некоторые законодатели объявили, что не намерены отсутствовать на рабочих местах.

Демократы "осторожничают"

В Демпартии Молдовы (ДПМ) подчеркнули, что решения Конституционного суда "было ожидаемым и закономерным". На своей странице в Facebook они отметили, что понимают важность досрочных выборов, но в тоже время, по их мнению, к выборам нужно подготовиться.

"Досрочные выборы должны произойти как контролируемый взрыв. Страна должна подготовиться к этим выборам… Надеемся, что политики найдут достаточно ответственности и политической зрелости, чтобы отложить в сторону узкие личные и партийные интересы и начать думать о стране и об ее гражданах. В кризисные, сложные времена, которые мы переживаем, необходимо быть едиными и солидарными. Это единственный способ решить эти проблемы", – сказано в сообщении ДПМ.

Что думают в Pentru Moldova

Как считают в парламентской платформе Pentru Moldova, постановление Конституционного суда по поводу самороспуска парламента показало, что единственное решение для преодоления кризиса, который переживает страна, – это диалог.

"Платформа Pentru Moldova повторяет приглашение, сделанное более месяца назад, начать диалог между парламентскими партиями, чтобы определить наилучшее решение для роспуска парламента, а также для эффективного и полномочного управлением государством в преддверии досрочных парламентских выборов", – отмечено в сообщении Pentru Moldova.

Депутаты от этой платформы считают, что в условиях пандемического и экономического кризисов, страной не должно руководить правительство с ограниченными полномочиями. Более того, в Pentru Moldova готовы предложить команду правительства.

"В условиях, когда президент Майя Санду затягивает процедуру по определению и предложению кандидата на пост премьер-министра, парламентская платформа Pentru Moldova просит созвать внеочередную сессию высшего законодательного органа для анализа созданной ситуации и поиска жизнеспособных и долгосрочных решений", – уточнили в Pentru Moldova.

В Pro Moldova настаивают на консультациях с президентом

Глава парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду написал на своей странице в Facebook, что приветствует решение Конституционного суда по поводу самороспуска законодательного органа.

"Уверен, что в скором времени будет позиция президента Майи Санду для разблокирования серьезного политического кризиса, в котором оказалась страна. Pro Moldova открыта к консультациям в главой государства и парламентскими фракциями, чтобы внести вклад в поиск оптимального решения", – отметил Канду.

Перспектива импичмента

Президент Молдовы Майя Санду рискует быть отстраненной от должности, если не последует Основному закону страны и не выдвинет кандидата на пост премьер-министра. Такого мнения придерживается один из авторов Конституции республики Александру Арсене.

По его словам, согласно статье 89 Основного закона страны "Отстранение от должности", в случае совершения тяжкого деяния и нарушения тем самым положений Конституции президент республики может быть отстранен от должности парламентом двумя третями голосов депутатов.

Он напомнил, что правительство обеспечивает проведение внутренней и внешней политики государства и осуществляет общее руководство публичным управлением. Эксперт обратил внимание, что у кабмина в статусе и.о. нет такого права.

Как считает Арсене, решением не выдвигать кандидата в премьеры президент нарушает Конституцию. Как отметил собеседник, закон предусматривает, что спустя месяц после отстранения президента от должности должен быть организован референдум по отставке главы государства.