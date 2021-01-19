Либо будет объявлено парламентское большинство, которое обязывает главу государства назначить кандидатуру на должность премьера, и это выход из правительственного кризиса, либо досрочные выборы через 90 дней, заявил Игорь Боцан.

„Граждане должны понимать одну вещь: либо у нас будет объявлено парламентское большинство, которое обязывает главу государства назначить кандидатуру этого большинства на должность премьер-министра, и это является выходом из правительственного кризиса. Ведь если у нас нет такого большинства, то глава государства, принимая во внимание юриспруденцию Конституционного суда, может довести ситуацию до роспуска парламента различными методами, и главу государства нельзя будет упрекнуть за некоторые действия.

До тех пор, пока парламент не может сформировать парламентское большинство, которое взяло бы на себя власть, глава государства в течение 90 дней может распустить парламент.

Либо парламентское большинство, либо досрочные выборы через 90 дней”. Об этом заявил постоянный эксперт проекта Игорь Боцан в ходе публичных дебатов: „Какими парламентские партии видят досрочные выборы, если они видят их возможными?”.

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