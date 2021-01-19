Майя Санду отчиталась перед народом о поездке в Брюссель

Президент подвела краткие итоги визита делегации Молдовы в Брюссель.

В ходе встречи с Шарлем Мишелем, председателем Европейского Совета (включающем в себя глав государств и правительств 27-и стран ЕС), договорились сотрудничестве Молдовы со всеми институтами ЕС. Молдова должна стать европейским государством в первую очередь для своих граждан.

В ходе встречи с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской Комиссии, договорились ускорить получение вакцин против Covid-19 для врачей и медработников первой линии. Обсудили финансовую поддержку ЕС для проведения реформ, поддержку системы здравоохранения, фермерских хозяйств и средних и малых предприятий Молдовы.

В ходе встречи с Жозепом Боррелем, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, договорились о политическом диалоге между ЕС и Молдовой. Говорили о сотрудничестве в области обеспечения региональной безопасности. Пригласила господина Борреля посетить с официальным визитом Молдову.

В ходе встречи с Оливером Вархели, комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения, говорили о более активном внедрении договора об ассоциации. Рассмотрели проекты поддержки ЕС для Молдовы на ближайшие несколько лет в области экономического развития, поддержки средних и малых предприятий, сельского хозяйства, ирригации, инфраструктуры, включая энергетическую безопасность и энергосбережение, защиты окружающей среды, образования. Oбсудили увеличении поддержки ЕС на местном уровне, включая проекты ЕС по развитию молдавских сел.

В ходе встречи с Йоханнесом Ханом, комиссаром ЕС по бюджету и администрации, детально обсудили углубление экономического сотрудничества и открытие рынка услуг.

В ходе встречи с Дидье Рейндерсом, комиссаром ЕС по вопросам юстиции, говорили о поддержке реформы судебной системы и борьбы с коррупцией со стороны ЕС, создании независимых и сильных судебных инстанций и амбициозных планах судебных реформ.

В ходе встречи с Лаурой Кодруцей Кёвеши, главой европейской Прокуратуры, провели консультации о направлениях реформы судебной системы как основы построения функционального государства в Молдове. Выразили взаимный интерес к сотрудничеству между Европейской прокуратурой и структурами Республики Молдова в целях борьбы с контрабандой и отмыванием денег.

Лидия ТКАЧ