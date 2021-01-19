«Молдовагаз» должен «Газпрому» более 250 млн долларов – суд удовлетворил иск

Ранее Санду заявляла, что Молдова к этому долгу не имеет никакого отношения.

Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ.

Иск против «Молдовагаза» «Газпром» подал еще в декабре 2019-го года. «Газпром» пытается взыскать через суд задолженность за газ, поставленный в Молдову в 2017-м году.

Отметим, что большая часть задолженности накоплена потребителями Приднестровья. Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что Кишинев не должен погашать вышеуказанную задолженность перед «Газпромом».

Автор: Михаил Генчу