19 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
«Молдовагаз» должен «Газпрому» более 250 млн долларов – суд удовлетворил иск
19.01.2021

Ранее Санду заявляла, что Молдова к этому долгу не имеет никакого отношения.

Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ.

Иск против «Молдовагаза» «Газпром» подал еще в декабре 2019-го года. «Газпром» пытается взыскать через суд задолженность за газ, поставленный в Молдову в 2017-м году.

Отметим, что большая часть задолженности накоплена потребителями Приднестровья. Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что Кишинев не должен погашать вышеуказанную задолженность перед «Газпромом».

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
124
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.