Гросу намекнул на стремление команды Санду объединить Молдову и Румынию

Соратник Санду не сказал об этом открыто, но все и так пошито белыми нитками.

Временный председатель PAS и верный соратник Майи Санду, Игорь Гросу, провел встречу с послом Румынии в Молдове Даниелом Ионицэ. Гросу сообщил об этом в социальной сети Facebook. Гросу заверил Ионицэ в том, что его политформирование обеспечит «европейское будущее» нашей с вами страны вместе с Румынией.

- Я заверил посла, что парламентская фракция PAS продолжит свою программу реформ и продвижение антикоррупционных законов, чтобы обеспечить европейское будущее Республики Молдова вместе с Румынией в большой европейской семье. Это единственный путь развития, по которому мы можем идти и к которому мы идем со всей серьезностью и ответственностью, - написал Гросу.

Заявление Гросу выглядит вполне однозначным. Политик, который участвовал в бесчинствах в Варнице и мешал жителям ПМР проехать к избирательным участкам, спит и видит, когда молдавская государственность будет ликвидирована, а сама Молдова станет частью Румынии по заветам адептов Унири. Вряд ли Гросу, братавшийся с ярыми радикалами и комбатантами, реально надеется на то, что Молдову примут в Евросоюз в статусе самостоятельного государства. Таким, как он, это и не нужно.

Автор: Михаил Генчу