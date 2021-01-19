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Общество
В Кишиневе задержан экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь
19.01.2021

Сегодня Генпрокуратура должна предъявить ему официальные обвинения по другому уголовному делу.  В Кишиневе задержан экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. Сегодня Генпрокуратура должна предъявить ему официальные обвинения по другому уголовному делу.

- Интересно, хватит ли у прокуроров смелости довести дело Мораря до конца? Ведь его крышуют некоторые серьезные западные послы. Эти послы добились его освобождения, а СМИ Майи Санду крутили его чаще чем Туркменбаши в Туркмении. Подумаешь, преступник? Подумаешь, людей сажал? Подумаешь, Плахотнюка обслуживал?

Главное, что он сейчас поливает грязью конкурентов Санду! Нам крайне интересно, когда выйдет один известный посол, сторонник Майи Санду, и выразит озабоченность деградацией правового государства? - задался вопросом депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.

Лидия ТКАЧ


 
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