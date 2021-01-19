Юрий Рошка: силы Люцифера атакуют, игра окончена

Мощнейший спич от одного из бывших «хэдлайнеров» молдавской политики.

Политик, журналист и видеоблогер Юрий Рошка побаловал общественность очередным выпуском своей передачи под названием «Исповедь христианского оптимиста». Рошка продолжает рассуждать о глобальных процессах, которые осуществляются на нашей планете.

По словам Рошки, в скором времени «люциферианские силы» собираются положить конец человеческой расе. Рошка сделал такие выводы на базе происходящего в мире в последнее время, в частности, если затрагивать темы, связанные с коронавирусом и всеобщей диджитализацией.

- На вопрос, почему мы только что вступили в решающую, ускоренную фазу реализации старого плана массового убийства населения мира и превращения выживших в недочеловеческих существ, лишенных автономного разума и свободы действий, мы отвечаем еще раз. Причин будет как минимум три:

1. Технократия считает, что ей удалось идиотизировать массы с помощью телевидения и других средств интеллектуального уничтожения до такой степени, что они больше не находятся в состоянии сплошного восстания.

2. Огромный научно-технический скачок позволяет полностью реализовать проект.

3. Мировым оккультным силам удалось поставить своих марионеток во главе государств по всему миру (особенно в странах, имеющих значение с точки зрения геополитического веса). В то же время был стандартизирован политический спектр, так что оппозиция так же послушна Мировому Правительству, как и действующий президент, - заявил Рошка.

По заверениям Рошки, людям пора пробудиться и восстать против «сатанистов»:

- Люди добрые, запомните! Люциферианские силы собираются быстро положить конец человеческой расе, которую создал бог. Если мы не восстанем, если мы не выступим против именно сейчас, завтра будет слишком поздно. И пути назад не будет. Игра окончена, как говорят англичане. Игра окончена. Бояться действительно глупо и смешно. Потому что, если этим мерзким сатанистам удастся осуществить свой план, у нас все равно не будет жизни, - заявил Рошка.

Автор: Михаил Генчу