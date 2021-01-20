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Семья
В Карпатах объявили штормовое предупреждение
20.01.2021

Штормовое предупреждение из-за значительной лавинной опасности объявили в Карпатах, сообщает Укргидрометцентр. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 20 января на высокогорье Закарпатской области.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.

Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня будет сохраняться 19 января на высокогорье Закарпатской области, 19-20 января на высокогорье Ивано-Франковской области.

Напомним, что в настоящий момент на горнолыжных курортах Карпат находятся на отдыхе сотни жителей Молдовы. Будем надеяться, что никому их них не придет в голову отправиться в горы, если это будет запрещено.


 
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