Экс-шеф Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь снова взят под стражу. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали его сразу после дачи показаний по ряду уголовных дел.

Морарю присвоен статус подозреваемого в двух делах: по "превышению служебных полномочий" и "осознанном привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных". Помимо этого за Морарем тянутся ещё два дела: "подлог документов" (обвиняется в подмене и фальсификации материалов дела о краже миллиарда в интересах Плахотнюка) и незаконном обогащении и отмывании денег.

Задержанием одного из самых одиозных прокуроров периода плахотнюковщины генпрокурор Стояногло задаёт сразу несколько акцентов.

Во-первых, генпрокурор сигнализирует всему молдавскому обществу, что борьба с паразитирующим на государственном аппарате "глубинным государством" коррупционеров, контрабандистов, обнальщиков и чиновников продолжается. И проходить она будет не в интересах Майи Санду или Игоря Додона, а здоровой части молдавского общества, в соответствии с действующим законодательством. Вместе с Морарем по делу о заказных уголовных делах проходят ещё несколько бывших и действующих прокуроров, судей и других винтиков системы Влада Плахотнюка Солнцеподобного.

Помимо того это сигнал нпошникам и группировке близ ушей действующего президента Майи Санду, настаивавшим на отстранении Стояногло при помощи как раз "глубинного государства" с целью захватить под контроль Генеральную прокуратуру и использовать её как дубинку для борьбы с ПСРМ, Додоном и пророссийскими политпроектами. Насколько нам известно, в распоряжение правильных людей направлены материалы, подтверждающие, что "окруженцы" и "нпошники" действовали в интересах Влада Георгиевича и Илана Мироновича небезвозмездно. За развитием этой истории стоит следить отдельно.

Во-вторых, прокуратура подтверждает свой статус третьей силы, независимой от президента, правительства, парламента. Подлинная независимость прокуратуры придется сильно не по нраву тем, кто последние годы много говорил как раз что о необходимости независимой прокуратуры и даже готов был пригласить иностранца на пост генпрокурора.

Происходящее - вызов. Причем не столько местным молдавским политикам, сколько курирующим их внешним силам.

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