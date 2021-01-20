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Здоровье
При иммунизации вакциной от коронавируса могут возникнуть трудности, которые не всегда удается предвидеть. Об этом заявила эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
"Нужно учитывать, что в процессе вакцинации человеку необходимо ввести две дозы через определенный промежуток времени. Это означает, что надо внимательно отслеживать остаток доз в стране.
Чтобы не вышло, как в декабре в Румынии, когда люди получили первую дозу "Pfizer/BioNTech", а для второй дозы внезапно не оказалось достаточного количества препарата", — сказала она.
@rusputnikmd
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