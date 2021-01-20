Главная Что-то не похоже, что социалисты действительно хотят добиться роспуска парламента. Что-то не похоже, что социалисты действительно хотят добиться роспуска парламента. Известные специалисты в области конституционного права — депутаты-социалисты Григоре Новак и Василе Боля — запросили КС растолковать положения ст. 98 Конституции: Насколько отказ или бездействие президента является тяжким деянием, нарушающим Конституцию? Каковы будут последствия не выдвижения кандидатуры на должность премьера в условиях, если истек трехмесячный срок? Каковы будут последствия выдвижения кандидатуры президентом, с учетом нарушения временного условия в 45 дней? Каковы последствия отказа выдвижения второй кандидатуры? Является ли поводом для роспуска парламента невозможность назначения правительства, как следствие отказа президента выдвинуть кандидатуру на должность премьера? Каковы последствия ситуации, при которой президент, в результате консультаций фракции, приходит к выводу, что нет реальных шансов назначения правительства в текущем созыве, но в то же время истек 45-дневный срок? @ТГ Марк Ткачук

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