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Что-то не похоже, что социалисты действительно хотят добиться роспуска парламента.
20.01.2021

Что-то не похоже, что социалисты действительно хотят добиться роспуска парламента. Известные специалисты в области конституционного права — депутаты-социалисты Григоре Новак и Василе Боля — запросили КС растолковать положения ст. 98 Конституции: 

  1. Насколько отказ или бездействие президента является тяжким деянием, нарушающим Конституцию? 
  2. Каковы будут последствия не выдвижения кандидатуры на должность премьера в условиях, если истек трехмесячный срок? 
  3. Каковы будут последствия выдвижения кандидатуры президентом, с учетом нарушения временного условия в 45 дней? Каковы последствия отказа выдвижения второй кандидатуры? 
  4. Является ли поводом для роспуска парламента невозможность назначения правительства, как следствие отказа президента выдвинуть кандидатуру на должность премьера? 
  5. Каковы последствия ситуации, при которой президент, в результате консультаций фракции, приходит к выводу, что нет реальных шансов назначения правительства в текущем созыве, но в то же время истек 45-дневный срок?

@ТГ Марк Ткачук


 
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