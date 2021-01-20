Украина выразила намерение построить мост в Молдову через Днестр

Но откуда деньги, не сообщается. Правительство Украины выразило намерение профинансировать строительство моста через Днестр, который, по замыслу, должен сократить путь в Киев. Две столицы разделяют примерно 450 км (любопытно, что Бухарест от Кишинева находится на таком же расстоянии), однако из-за приднестровского региона дорога в Киев может показаться достаточно долгой. Во время визита Санду в Киев поднимался вопрос о строительстве моста, который сократит время в пути между двумя столицами.

А сейчас украинская сторона выразила готовность вложиться в строительство моста - об этом заявил один из членов администрации тамошнего президента Зеленского, Игорь Жовква. Его слова приводит телеканал Publika. Судя по всему, интерес украинской стороны к проекту выше, не исключено, что там даже рассматривают этот проект как компенсацию за строительство гидроэлектростанций - мол, вы не напрягайте тут сильно нас вопросами и сомнениями, а мы вам мост построим. Не самый равнозначный обмен, надо заметить...

В то же время, как уже судачат "злые языки", если Днестр превратится в каскад озер, согласно пессимистичным оценкам (а мир таков, что именно самые пессимистичные оценки чаще всего оказываются самыми реальными), то и смысла в мосте нет - зачем мост, если Днестра не будет? Даже хотя бы в качестве компенсации - зачем?

Автор: Михаил Генчу