Майя Санду: Бельгия стала вторым домом для многих молдаван, что является еще одной причиной для сближения

Динамику внутренних реформ в Республике Молдова обсудила президент Республики Молдова Майей Санду с Его Величеством королем Бельгии Филиппом в Брюсселе, вечером, 19 января, передает IPN.

Майя Санду сообщила в социальной сети, что диалог двух сторон сосредоточился и на ситуации в регионе, а также на возможностях более тесного сотрудничества с бельгийскими властями в общих интересах двух государств. „Бельгия стала вторым домом для очень многих наших соотечественников, и это еще одна причина и аргумент в пользу сближения между нашими странами”, - отметила глава государства.

Бельгия поддержала Республику Молдова, как в двустороннем плане, так и в позиции, которую она приняла в рамках ЕС по стратегическим вопросам, и в роли, которую она играет в Европейском Союзе, в качестве страны, принимающей большинство европейских институтов, подчеркнула Майя Санду.

Также вчера вечером президент Республики Молдова объявила, что намерена встретиться в Брюсселе с рядом молдавских граждан, проживающих в Бельгии, но нынешние пандемические ограничения в этом государстве не допускают встреч с участием более четырех человек.

„Однако за два дня визита мы почувствовали присутствие и поддержку некоторых наших соотечественников. Благодарим за участие Думитру Мариана, который сопровождал нас видеокамерой на мероприятиях, и шеф-повара Александра Сапко, ресторан которого был открытием 2020 года в бельгийской столице.

Мы благодарим и фотографа Наталью Гырбу из Кишинева, которая предоставила миссии Республики Молдова при Европейском Союзе фотографии и репродукции своих работ, придав этому учреждению неповторимую атмосферу. Я уверена, что в скором времени, благодаря усилиям врачей и ученых, мы сможем встречаться как прежде и подробно обсудить вопросы, касающиеся всех нас”, - отметила президент Республики Молдова.

Майя Санду находилась с визитом в Брюсселе, Бельгия, в период с 17 по 19 января.