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Экономика
У природы нет плохой погоды. А у газа — есть
20.01.2021

Цены "Газпрома" оказались для Молдовы выгоднее, чем европейские условия. Как заявил вчера глава "Молдовагаза", страна в 2020 году сэкономила более $40 млн из-за контракта с российской компанией.

О минусах европейских спотовых рынков @SputnikLive рассказал эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Голландским или немецким газовые хабы как правило заключают краткосрочные контракты. Цены же меняются каждый день, от баланса спроса и предложения.

Влияет на их рост даже погода: стало холодно — газа для отопления потребляют больше, значит, цены растут.

У "Газпрома" не только фиксированная цена, но также в тариф уже включены расходы на транспортировку газа. Котировки на европейских биржах услуги по доставке топлива не учитывают. 

@SputnikLive


 
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