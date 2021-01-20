В Кишиневском зоопарке - заметное пополнение из редких животных

В зоопарк Кишинева доставлен 31 новый обитатель.

– Речь идет о 9 новых видах, из которых животные 7 видов впервые попали в столичный зоопарк. В Кишинев прибыли лемуры, каракалы, сервалы, мара, капибара, альпийский горный козёл, харза (желтогрудая куница), волки и обезьяны. Животные были привезены из зоопарков Новосибирска и Хабаровска. В настоящее время они находятся на карантине, и посетители смогут полюбоваться ими весной.

В настоящее время администрация зоопарка готовит помещения и вольеры для новых животных. Также впоследствии планируется привезти в Кишинев несколько львов. В настоящее время в столичном зоопарке обитает более 1100 животных 169 видов, - написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

Подготовил Михаил Генчу