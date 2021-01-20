«В синагоге как в сказке»

Писательница Иоанна Ривз купила синагогу в белорусском Слониме. В эксклюзивном интервью Jewish.ru она рассказала, зачем променяла квартиру в Минске на разрушенную синагогу и где возьмёт деньги на ее восстановление.

Почему вы решили купить синагогу в Слониме?

– Во-первых, мне захотелось внести свой вклад в дело служения искусству и культуре. Во-вторых, из-за желания восстановить связь с городом: мои родители после Второй мировой войны какое-то время жили в Слониме, а моя тетя, ныне покойная, и вовсе там родилась. Другая причина в том, что я вижу большой туристический потенциал этого проекта – показать синагогу людям, для которых она представляет духовную, религиозную и историческую ценность.

Стоимость здания составляла порядка 11 тысяч долларов, вам пришлось продать квартиру в Минске ради такой покупки. Насколько тяжелым было это решение? Ведь квартира вот она, тут, а старинная синагога – что-то далёкое и непонятное.

– Не так уж тяжело. Знаете, у каждого в жизни бывают моменты, когда понимаешь: настал тот самый случай проявить себя. Об аукционе я узнала случайно в интернете. Углубилась в вопрос и поразилась, что крупные международные организации не смогли выкупить синагогу и спасти памятник истории от разрушения. Тогда я для себя поняла: это должно сделать частное лицо.

Но вам есть где жить?

– Да. Всё в порядке.

По предварительным оценкам, на восстановление здания нужно порядка пяти миллионов евро. Где будете искать деньги?

– В данный момент синагога находится в критическом состоянии. Несколько мест в ней требуют немедленных реставрационных работ, чтобы избежать дальнейшего разрушения. И главное сейчас – это составить план по восстановлению здания и утвердить его в министерстве культуры. Как только проект будет утверждён, можно будет начинать реставрацию.

Я, конечно, собственник, но это не значит, что я могу завтра просто прийти, открыть дверь и делать в нём всё, что захочу. Есть правила законодательства по восстановлению памятника архитектуры, и они должны быть соблюдены.

Что же касается привлечения средств, то сейчас я работаю над открытием своего некоммерческого фонда. Через этот фонд каждый желающий, вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности – иудей, католик, православный, атеист, сможет принять участие и оказать материальную поддержку в деле восстановления синагоги в Слониме. Кроме того, я планирую наладить сотрудничество с фондами еврейского наследия и культуры, с международными организациями, занимающимися спасением архитектурных памятников.

Связывались ли с вами еврейские общины Белоруссии, предлагали ли помощь?

– Нет, пока ещё не связывались. Но для меня сейчас это не так важно, я полностью погружена в технические вопросы, главный из которых – какие работы по реставрации нужно провести в первую очередь. Чтобы привлечь инвесторов, я должна им предоставить конкретный план наших действий: сейчас мы делаем вот это, это и это.

Известно ли, почему сорвалась сделка с британским Фондом еврейского наследия, который изначально планировал выкупить синагогу?

– Информации по этому поводу у меня нет. Могу лишь предположить, что помешала пандемия или другие внешние обстоятельства. Названный фонд уже проделал огромную работу по привлечению к синагоге общественного внимания, провёл технические исследования по вопросам её реставрации. Уверена, мы обязательно будем сотрудничать с этим фондом, так как наши идеи в отношении сохранения синагоги одинаковы. Скажу больше, мы уже начали обсуждение проекта и достигли первых договорённостей.

Что вы планируете делать со зданием синагоги?

– Создать туристический объект, который будет включать в себя музей, культурный центр для проведения встреч, лекций, концертов. В моём договоре чётко прописано, что я обязана сохранить историко-культурную ценность здания еврейской синагоги.

Подчеркну: синагоги, а значит, превратить это здание во что-то другое, скажем, простите, в цирк, невозможно. Не исключаю вариант, что в будущем это будет не только культурный центр, но и действующая синагога. Однако сейчас в Слониме просто нет еврейской общины, а значит, и некому проводить там службы.

Рациональна ли такая покупка сейчас, когда в Белоруссии такой затяжной политический кризис и непрекращающиеся протесты против действующей власти?

– Про рациональность трудно говорить. Увидев, какая возможность выпала мне на жизненном пути, я просто поняла, что её надо осуществить, невзирая на трудности. Что же касается протестов, то я человек далёкий от политики и больше живу культурой и искусством. Я много времени провела за пределами Белоруссии – работала в странах Персидского залива: Омане, Арабских Эмиратах. По происхождению я русская, поэтому смотрю на ситуацию немного отстранённо.

Конечно же, я горжусь тем, что белорусы нашли в себе силу поднять голову. Выросло свободное поколение, способное высказать своё мнение, и они имеют право его высказывать. Я лично ходила на один из первых митингов. Как писателю мне было интересно увидеть содержание этой толпы, её эмоциональный настрой. Но сейчас я не совсем понимаю смысл этих протестов: просто хождение по улицам ни к чему не ведёт. К тому же мне совсем не близка позиция лидеров протеста – нельзя призывать к действию своих сторонников, находясь за пределами страны.

Вы сказали, что долгое время не жили в Минске. Но своё будущее вы связываете с этим городом?

– Нет, я собираюсь жить в Нью-Йорке. Моя судьба в Минске не складывается совершенно. Например, перед пандемией я открыла развивающую школу для детей, но была вынуждена тут же её закрыть из-за коронавирусных ограничений.

Читал, что вы собираетесь экранизировать в Голливуде один из своих рассказов?

– Это моя вторая мечта. Первая – внести вклад в культуру, вклад в синагогу, при правильном проектировании, сохранится и на сто лет. А вторая – снять в Голливуде фильм по моему научно-фантастическому рассказу о борьбе людей и машин. До картины еще далеко, пока же мне важно издать сам этот рассказ.

Вы – автор детских сказок, отмеченных международными наградами. В вашей истории с покупкой синагоги тоже есть элемент сказки. Но вот каким будет её конец?

– У меня есть сказка «Волшебное колесо» – о бывшем солдате, который некогда верой и правдой служил королю, а потом стал портным. В том королевстве был заброшенный колодец, и портному очень хотелось его спасти. Но не получалось. Пока он не нашёл волшебное колесо, которое нашило ему множество волшебных рубашек. Пошёл тогда портной с этими рубашками к королю. И вся монаршая свита ахнула от восхищения.

Его величеству не терпелось заполучить рубашки, и он спросил: «Что за них хочешь?» Тогда портной попросил дать ему пару рабочих – помочь отладить колодец. Король, уверенный, что от него потребуют золота, обозвал портного дураком и ссудил ему помощников. Работа закипела: колодец починили, украсили, и с тех пор у всех путников и жителей королевства был доступ к чистой воде. У меня с синагогой, как в этой сказке. Надеюсь, что и конец её сложится также счастливо.

Алексей Сурин