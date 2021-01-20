Таубер объяснила, зачем ей три айфона

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Депутат может себе это позволить.
Депутат партии «Шор» Марина Таубер рассказала, зачем ей сразу три мобильных телефона. Ранее Таубер побывала на передаче Politica на телеканале TV8 и вступила в полемику по данной теме с депутатом от ПДС Михаем Попшоем.
- Мне так удобно. Я пользуюсь многими приложениями, а вы знаете, что iPhone разряжается очень быстро», - сказала Таубер, когда ее спросили, зачем ей столько телефонов.
Попшой парировал «искрометной» шуткой, заявив о том, что один телефон Таубер предназначен для звонков Илану Шору, второй – для звонков Владимиру Плахотнюку, а третий – Игорю Додону.
Автор: Михаил Генчу
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