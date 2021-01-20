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Таубер объяснила, зачем ей три айфона
20.01.2021

Депутат может себе это позволить.

Депутат партии «Шор» Марина Таубер рассказала, зачем ей сразу три мобильных телефона. Ранее Таубер побывала на передаче Politica на телеканале TV8 и вступила в полемику по данной теме с депутатом от ПДС Михаем Попшоем.

- Мне так удобно. Я пользуюсь многими приложениями, а вы знаете, что iPhone разряжается очень быстро», - сказала Таубер, когда ее спросили, зачем ей столько телефонов.

Попшой парировал «искрометной» шуткой, заявив о том, что один телефон Таубер предназначен для звонков Илану Шору, второй – для звонков Владимиру Плахотнюку, а третий – Игорю Додону.

Автор: Михаил Генчу


 
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