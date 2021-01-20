Чебану угрожали физической расправой

Эту информацию уже подтвердил и сам генпримар.

Политолог и депутат Богдан Цырдя заявил о том, что генеральному примару Кишинева Иону Чебану грозили физической расправой. Данную информацию на одной из передач подтвердил и сам Чебан. По словам генпримара, во всей этой истории замешаны билборды.

- Угрожали расправой физической, потому что снял билборды в Кишиневе, - отметил Чебан.

По словам Цырди, рекламная мафия в Молдове так же сильна, как и строительная:

- Оказывается на Иона Чебана оказывается не только информационный прессинг с целью дискредитации. Ему угрожали физической расправой. Оказывается, рекламная мафия тоже очень сильна.

Так Чебан более всего задел строительную мафию, которая срослась с ЛП и ДПМ, а сегодня обхаживает президента. Ну, теперь все понятно. Хотелось бы узнать имена, пароли, явки. Но всему свое время, - написал Цырдя в своем телеграм-канале.

Автор: Михаил Генчу