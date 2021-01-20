В Молдове во время дрифта на льду озера владелец утопил свой автомобиль (ВИДЕО)

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Семья
Странному парню помогли выбраться из ледяной воды, а машина погрузилась на дно. В Молдове парень решил покататься по озеру. Само по себе - странное дело, так как спасатели предупреждали: несмотря на морозы, даже ходить по льду опасно. Припарковаться ему удалось, но лед треснул, и автомобиль начал уходить под воду, предположительно, Данченского озера.
Парень взобрался на крышу своего тонущего "Ауди".
За происходящим наблюдала с берега группа мужчин. Когда этот молдавский вариант "Титаника" остановился, они кинулись к месту происшествия, чтобы спасти чудака.
Один из "спасателей" лег на лед и протянул экстрималу палку.
Парня спасли, ему удалось вылезти из ледяной воды.
А этот шокирующий случай попал на видео.
Надежда КИШИНЕВСКАЯ
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