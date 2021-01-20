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Общество
Что предъявляют Морарю?
20.01.2021

Виорелу Морарю выдвинуто обвинение по четырем пунктам. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью также выступила с ходатайством о применении меры пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении отстраненного от должности главы Антикоррупционной прокуратуры.

Морарь обвиняется в превышении должностных полномочий, подлоге государственных документов, незаконном задержании или аресте и умышленном преследовании невиновного человека. Эти действия, по мнению следствия, Морарь совершил против совладельцев сети АЗС Vento, которые были недавно реабилитированы в правах после того, как было установлено, что в 2018 году они подвергались незаконным задержаниям, арестам, лишению имущества и преследованию в судебном порядке.

Также объявлено о задержании еще одного фигуранта дела, который в 2018 году был следователем в Управлении № 5 Национального инспектората расследований (в настоящее время - сотрудник пограничной полиции), который, как только получил повестку в прокуратуру, был госпитализирован в больницу на основании справки, выданной медицинской службой пограничной полиции. По словам лечащего врача, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в судебном процессе, и сегодня он будет заслушан и признан обвиняемым по делу.

Подготовил Михаил Генчу


 
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