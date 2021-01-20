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Ещё одна криптовалюта подорожала до исторического максимума
20.01.2021

Вскоре после того, как старейшая криптовалюта — биткойн — достигла рекордной цены в $40 000 за одну монету, обновила максимум и вторая по популярности цифровая валюта, подорожав с начала года практически вдвое.

Речь идёт об эфире, криптовалюте, стоимость которой за одну монету достигла $1430. Таким образом всего за сутки курс цифровой валюты вырос более чем на 16%, а с начала года — практически в два раза. Впервые за последние три года эфир установил новый максимум, который ранее был зафиксирован 14 января 2018 года.

Суммарная капитализация эфира оценивается более чем в $163 миллиарда. При этом инвесторы ищут возможность скупки альтернативных валют, которым потенциально присущи сопутствующие факторы для роста. Кроме того, на 30-58% выросла капитализация таких криптовалют, как Bitcoin Cash и Litecoin, а их капитализация достигла $10,15 миллиарда и $10,8 миллиарда соответственно. Весь же рынок криптовалют оценивается в $1,07 триллиона.

Одной из причин растущей популярности эфира могут быть смарт-контракты, которые были впервые реализованы командой Ethereum. На них сейчас работает подавляющее большинство децентрализованных приложений и почти весь рынок DeFi. К тому же весь 2020 год эфир занимал первое место по активности использования: ежедневно с участием этой валюты осуществлялось около 1,1 миллиона операций.


 
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