Красота начинается со здоровья: Крепкий иммунитет при помощи энзимов

Если о дополнительном приеме витаминных препаратов многие знают, то о том, что наш организм крайне нуждается в дополнительном приеме энзимов, знают единицы.

А ведь именно энзимы повышают иммунитет, помогают организму самому бороться с различного рода вирусами и инфекциями.

Наше здоровье и красота напрямую связаны с иммунной системой. Постоянные недосыпы, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, нездоровое питание приводят к снижению иммунитета, вследствие чего наш организм становится крайне восприимчив к атакам вирусов и бактерий.

К тому же, зимой, из-за короткого светового дня, у нас хуже вырабатывается витамин D, который нужен для производства гормона счастья – серотонина. Чтобы получить этот гормон, мы начинаем есть больше сладкого, а избыток сахара препятствует работе иммунных клеток. В холодное время года также возникает дефицит витаминов A, C, группы B, а также биофлавоноидов и антиоксидантов. К витаминной недостаточности добавляется глобальная проблема дефицита микроэлементов и энзимов, особенно у людей старше 35 лет.

Недостаточно пить витаминные комплексы и правильно питаться

Если о дополнительном приеме витаминных препаратов многие знают, то о том, что наш организм крайне нуждается в дополнительном приеме энзимов, знают единицы. А ведь именно энзимы повышают иммунитет, помогают организму самому бороться с различного рода вирусами и инфекциями. Кроме того, с помощью энзимов происходит заживление ран, обновление состарившихся клеток. Также энзимы помогают клеткам быстрее избавляться от продуктов распада после инфекций, поэтому их роль в поддержании здоровья бесценна.

Энзимы, в то же время, рекомендуется принимать при угревой болезни, что позволяет улучшить микроциркуляцию кожи, снизить риск развития инфекционных и рубцовых осложнений, а в сочетании с антибактериальными препаратами - увеличить эффективность антибиотиков в очаге воспаления и уменьшить их побочные действия.

Наше здоровье зависит от энзимов

К дефициту энзимов приводят несколько факторов. Это и физиологическое старение организма (после 35 лет наш организм нуждается в дополнительном обеспечении энзимами), и чрезмерные нагрузки, и хронические воспалительные процессы.

Восполнить недостаток жизненно необходимых энзимов и, как следствие, укрепить иммунитет поможет прием полиферментных препаратов. Наиболее эффективным препаратом признан Вобэнзим.

Лекарственный препарат Вобэнзим обладает высоким профилем безопасности, не угнетает собственные ферменты организма, не вызывает привыкания и синдрома отмены, совместим с различными лекарствами и хорошо переносится при длительном применении.

Вобэнзим – это не биологически активная добавка, а натуральный лекарственный препарат, состоящий из энзимов животного и растительного происхождения в комбинации с антиоксидантом рутином.

Как Вобэнзим помогает повысить иммунитет?

Чтобы лучше понять механизм работы препарата, важно знать, какие органы входят в иммунную систему. Это костный мозг, тимус, селезенка, лимфоузлы и другие скопления лимфоидных клеток (например, лимфатические фолликулы, расположенные в слизистой оболочке кишечника). При приеме Вобэнзима энзимы, входящие в его состав, минуя желудок, попадают в тонкий кишечник. В тонком кишечнике энзимы поглощаются клетками лимфатических фолликулов кишечника и используются этими клетками как внутриклеточный фермент, что намного повышает эффективность борьбы лимфоцитов с бактериями, вирусами и другими чужеродными веществами.

Что важно, Вобэнзим преду-преждает переход заболевания в хроническую форму, а также уменьшает частоту и длительность обострения хронических болезней. Повышает иммунитет, разжижает кровь, в результате снижается риск образования тромбов, улучшает обмен веществ, уменьшает риск атеросклероза и инсулинорезистентности.

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